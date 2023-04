Vuole spiegazioni sulla fine della love story: suona al citofono della ex in piena notte, arriva la polizia

ANCONA - Suona al citofono della ex in piena notte, arriva la polizia in zona Passetto. L'uomo voleva spiegazioni sulla relazione appena conclusa. La love story era finita da circa un mese, ma lui non si era evidentemente rassegnato. Prima che il ragazzo si allontanasse dallo stabile, la ragazza aveva anche sentito un forte rumore di bottiglie infrangersi a terra. Gli agenti, infatti, hanno trovato diverse bottiglie di vetro rotte ed il contenitore della raccolta del vetro danneggiato.