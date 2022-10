Cortocircuito in chiesa e le campane non suonano più: ingenti i danni all'impianto elettrico

ANCONA - Qualcuno ne sta giovando perché senza quello scampanio può riposare meglio, altri attendono che quel suono torni al più presto. Stiamo parlando delle campane della chiesa del Sacro Cuore, in via Maratta, pieno rione Adriatico. Non suonano più per annunciare l’inizio e la fine delle messe. «Purtroppo il 6 ottobre abbiamo avuto uno sbalzo di corrente - racconta padre Pasquale Filipponi - che ci ha bruciato l’impianto è arrecato altri danni alla illuminazione e agli amplificatori. C’era un cavo che si è scoperto e ha toccato con un altro, è mancato il collegamento a terra e c’è stato uno sbalzo di corrente. Da 220 volt siamo passati a 380, un disastro».

La fortuna ha voluto che nessuno si è ferito ma i danni sarebbero ingenti. La parrocchia ha interessato subito l’assicurazione, di cui è fornita, e dei periti ieri sono stati in chiesa a fare un sopralluogo. Il parroco conta di ripristinare quanto prima l’impianto «a meno che - dice - non si siano rotte anche le campane». Per ora i fedeli a messa non mancano, anche se le campane non avvisano dell’omelia, la chiesa registra sempre il pieno alle funzioni religiose.