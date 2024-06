Lo trovano a camminare sul tettuccio di un fuoristrada in sosta: 34enne denunciato

ANCONA – I passanti lo hanno visto sul tettuccio di un fuoristrada parcheggiato in Piazza Cavour ed hanno allertato le forze dell’ordine. L’arrivo della polizia ha portato ieri all’identificazione di un cittadino bengalese di 34 anni, poi denunciato perché irregolare sul territorio nazionale. Una volta sul posto, gli agenti hanno effettivamente visto l’uomo in piedi sopra la vettura intento a camminare su e giù. É stato fatto scendere immediatamente e portato in Questura, dove dopo gli opportuni approfondimenti è emersa la sua irregolarità ed è pertanto scattata la denuncia per il reato in materia di immigrazione. Durante gli accertamenti del caso l'uomo si è mostrato insofferente, alternando momenti di lucidità a momenti in cui promunciava frasi senza senso. In considerazione del suo stato di alterazione i poliziotti hanno richiesto l'intervento del personale sanitario il quale ha provveduto al suo trasporto presso l’ospedale.

Nell’ambito del week end di pattugliamento del capoluogo, gli agenti hanno anche controllato la posizione di un ventenne tunisino, trovato in piazza Roma. Gli era già stato notificato un obbligo di dimora nel comune di Modena, emesso dal Tribunale di Bologna, ed al momento di motivare la sua presenza in Ancona non è riuscito a fornire spiegazioni plausibili. Durante il controllo però, il ragazzo aveva lasciato trasparire un certo nervosismo: la successiva perquisizione ha permesso agli agenti di scoprire che aveva con sé oltre 5 grammi di hashish, che ha portato quindi alla sua denuncia all’autorità giudiziaria.

Infine, in piazza del Plebiscito un 24enne tunisino è stato sanzionato per ubriachezza molesta. Il ragazzo, in uno stato di alterazione psicofisica a causa dell'abuso di alcolici, aveva dapprima infastidito alcuni dipendenti ed avventori di un locale della zona, urlando e preferendo frasi senza senso. Allertati i poliziotti presenti in zona, è stato rintracciato poco distante dal luogo della segnalazione e quindi denunciato.