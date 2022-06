Il camion si ribalta al porto mentre scarica uno yacht: l'autista è sotto choc

NUMANA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15.30 circa in via del Golfo nel Comune di Numana per mettere in sicurezza un autocarro che si e ribaltato all’interno del porto mentre stava scaricando uno yacht.

Il camion stava eseguendo dei lavori e per cause da valutare da parte della Capitaneria di Porto si è rovesciato su un fianco. Al momento non si segnalano danni a persone. La squadra di Osimo sta effettuando la messa in sicurezza poiché il mezzo rovesciato aveva la gru sviluppata verso le barche sottostanti mentre stava facendo i lavori. Sul posto anche la polizia locale. Il camionista è stato soccorso ed è sotto choc.