Camion perde il carico di grano, scia di detriti sulla strada: multato il conducente

Nel suo tragitto si è lasciato alle spalle detriti che hanno invaso la carreggiata, mettendo a rischio l'incolumità degli automobilisti. La polizia locale, seguendo la lunga scia, ha intercettato e fermato il conducente di un camion: è stato multato per la dispersione del carico di grano un 34enne romeno, residente a Porto San Giorgio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' successo questa mattina tra la Flaminia e via Conca: si è resa necessaria anche la chiusura temporanea di una corsia della Flaminia stessa per favorire le operazioni di pulizia della strada e rimozione dei detriti. L'autotrasportatore, che non si era accorto di nulla, è stato fatto accostare e poi sanzionato: aveva caricato il grano da una nave al porto e doveva consegnarlo ad un molino di Santa Maria Nuova.

Gallery