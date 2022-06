A fuoco il camion di acqua minerale: caos sulla Statale

CHIARAVALLE - Il rimorchio prende fuoco: scatta il caos lungo la Ss 76. E' accaduto oggi pomeriggio nei pressi dell’uscita Ancona Nord a Chiaravalle. Il conducente si è salvato grazie ad un gesto di lucidità: ha sganciato il romorchio riuscendo così a proteggersi dalle fiamme.

L'autoarticolato trasportava bottiglie di acqua minerale quando il rimorchio si è incendiato per cause ancora da chiarire. La squadra dei vigili del fuoco di Ancona è intervenuta con due autobotti e ha spento le fiamme con del liquido schiumogeno antincendio. Ha messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la polizia stradale.