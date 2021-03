Dalla Romania nascosti dentro un camion di bare, erano diretti ad Ancona: tra loro anche minori

Hanno viaggiato dalla Romania fino a Ravenna nascosti dentro un camion carico di bare. La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà sette cittadini afghani, di cui due minorenni, per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Erano diretti ad Ancona.

Verso le 8.30 di mercoledì una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna è intervenuta in zona Bassette, in seguito alla richiesta telefonica di un camionista che riferiva di udire dei rumori sospetti provenire dall’interno del proprio autoarticolato. Dopo l’arrivo dei poliziotti, il conducente ha proceduto all’apertura del semirimorchio dal quale sono scese sette persone, tutte prive dei documenti di identità, di cui due minorenni.

I sette sono stati rifocillati e accompagnati in Questura per la procedura di identificazione, al termine della quale sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Gli stranieri, di nazionalità afghana, hanno tutti presentato istanza di protezione internazionale e i due minorenni sono stati affidati a un centro di prima accoglienza.

LEGGI LA NOTIZIA SU RAVENNATODAY