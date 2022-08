LORETO - Rimorchio di un autocarro a fuoco in autostrada, nel tratto compreso tra Loreto e Osimo, vigili del fuoco sul posto. Il mezzo si è incendiato intorno alle 14,30 sulla carreggiata in direzione di Ancona, per cause ancora in corso di accertamento. Illeso il conducente, la circolazione scorre regolarmente sulle altre due corsie.