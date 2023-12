Ustionato dal camino di casa, Aldo Carlin non ce l'ha fatta: il 78enne è morto in ospedale

JESI - Non ce l'ha fatta Aldo Carlin. Il 78enne jesino è morto all'ospedale regionale di Torrette dove era ricoverato in terapia intensiva da due giorni. L'uomo era rimasto gravemente ustionato mentre stava tentando di accendere il camino nel suo appartamento di via Bellavista, a Jesi. Padre di Omar Carlini, l'anziano sarebbe stato tradito dal ritorno di fiamma. A dare l'allarme era stata sua moglie Rosalba ma le sue condizioni erano sembrate subito gravissime. I funerali sono stati celebrati nella giornata di oggi (domenica) alla chiesa Regina della Pace.