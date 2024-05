Sotto l’effetto della droga, insulta ed aggredisce gli agenti e prova a scappare: arrivano denuncia e foglio di via

ANCONA – Gli agenti lo hanno trovato nei pressi di via Marconi in stato di notevole alterazione, dovuta ad un abuso di sostanze stupefacenti, e poco collaborativo tanto da spintonare uno di loro per crearsi una via di fuga e far perdere le sue tracce. Giunti sul posto dopo una segnalazione, i poliziotti hanno così fermato un 43enne di origine camerunense, regolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio. L'uomo, alla vista delle forze dell’ordine, ha cercato di scappare venendo bloccato da entrambe le direzioni con la volante da un lato e gli agenti dall'altro. Nonostante ciò, l’uomo ha continuato nelle sue invettive nei confronti dei poliziotti, i quali valutando la situazione hanno richiesto l’intervento del personale sanitario per le cure del caso.

Il 43enne, addosso al quale sono stati anche ritrovati alcuni grammi di hashish all’interno di un involucro trasparente di cellophane, è stato pertanto denunciato per i reati di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. Inoltre, il Questore di Ancona ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, ordinandogli di lasciare immediatamente il territorio del comune di Ancona e di non farvi ritorno per i prossimi tre anni.