Vende la cameretta ma cade nella truffa del falso mobiliere: scatta la denuncia

La vittima aveva messo in vendita per mille euro la cameretta su un sito di e-commerce. A scoprire il truffatore sono stati i carabinieri di Fabriano

Mette in vendita una cameretta su un e-commerce al prezzo di mille euro ma viene ingannato: denunciato per truffa dai carabinieri di Fabriano un 49enne di Bergamo non nuovo a questo tipo di reati. Alla vittima, un uomo di 40 anni, fabrianese, si era presentato come un mobiliere di Rovigo.

Il fabrianese i giorni scorsi aveva messo in vendita una cameretta usata al prezzo di mille euro e da lì era nata una trattativa. La vittima si era diretta allo sportello bancario automatico per verificare che l’importo fosse stato versato, ma al telefono il falso mobiliere mostrandosi molto disponibile, invece che versare il prezzo stabilito con un escamotage era riuscito a farsi accreditare quella stessa somma. Vista la poca dimestichezza con i mezzi informatici del compratore, il finto mobiliere invece di pagare era riuscito a fargli fare un'operazione al bancomat per farsi accreditare mille euro su un conto intestato a una terza persona. Poco dopo il truffatore era sparito senza lasciare traccia.

Il fabrianese, resosi conto di essere stato truffato, si è rivolto al comando dei carabinieri per sporgere denuncia. Dopo articolate indagini i militari sono riusciti ad identificare il truffatore già noto per reati specifici ed è stato nuovamente denunciato per truffa.