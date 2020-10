Camerano, lavori di manutenzione al cimitero

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

In questi giorni sono in corso diversi interventi all’interno del Cimitero Comunale, finalizzati alla sistemazione e alla migliore fruibilità di tutta l’area. La manutenzione più importante, appena terminata, riguarda l’impermeabilizzazione del tetto dei lotti cimiteriali I e III con interventi sulla guaina, le tegole, l’intonaco e i marmi danneggiati. Il lavoro non era più rinviabile in quanto durante le piogge, parte dell’acqua defluiva nelle parti sottostanti, provocando danni alle parti murarie. Nei giorni scorsi è stato inoltre eseguito il controllo di alcuni rubinetti gocciolanti, la sistemazione del verde e la disinfestazione di tutta l’area. A metà ottobre sono previsti ulteriori interventi sul verde, nelle vie di passaggio e di accesso. E’ in fase di avvio la realizzazione della nuova area di inumazione nei pressi dell’entrata carrabile. L’intervento prevede la sostituzione dell’attuale rete perimetrale e la messa a dimora di diverse piante che andranno a contornare il terreno previsto per le sepolture. Sono invece ancora in fase di studio la creazione di un “giardino delle rimembranze” e di un nuovo colombario nel quale sarà presente un cinerario comune. I lavori, per tempi limitati, potrebbero prevedere l’interdizione al passaggio di alcune aree cimiteriali con l’apposizione di transenne o nastri nei punti in cui viene eseguito l’intervento. Assessore Cimitero Costantino Renato