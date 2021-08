Camerano, integrazione sistemi informativi con l’App IO

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Avviate le attività tecniche e burocratiche di integrazione dei sistemi informativi con l'App IO. L'App IO è un canale attraverso cui tutti gli Enti, locali e nazionali (Comuni, Regioni, agenzie centrali) offrono i propri servizi al cittadino, in modo semplice e personalizzato, direttamente su smartphone. Grazie a IO, un cittadino può accedere alle funzioni comuni dei servizi pubblici di tutti gli Enti di suo interesse (nazionali e locali) integrati sull’applicazione, come ad esempio le comunicazioni da un Ente, le proprie scadenze verso la Pubblica Amministrazione, ricevere avvisi di pagamento con la possibilità di effettuare pagamenti di servizi e tributi. Al momento è in corso di attivazione il plug-in di avviso della scadenza della carta d’identità, entro ottobre saranno disponibili altri servizi che in generale riguardano le informazioni/comunicazioni provenienti da anagrafe, elettorale e stato civile, la conferma di presa in carico di istanze online (iscrizioni albi elettorali, cambio residenza), l’avviso di ritiro documento (avviso per il cittadino di recarsi in Comune a ritirare la CIE, piuttosto che la tessera elettorale o il tagliando di convalida), la notifica di avvenuta iscrizione/nomina agli albi elettorali, la conferma di prenotazione o disdetta appuntamenti, l’invito ai cittadini comunitari ad iscriversi a liste aggiunte (domanda per l’iscrizione nelle liste elettorali a loro dedicate). L’applicativo darà modo in futuro di inviare messaggi ad hoc con avvisi generali o specifici per i cittadini residenti in alcune aree del territorio o di una certa fascia demografica. L’interesse per i servizi online e la sicurezza in ambito web, sta aumentando esponenzialmente in funzione della diffusione di questo strumento e del ruolo sempre più importante che lo stesso sta svolgendo nel contesto in cui opera. Anche se ci vorrà qualche anno affinchè il processo di digitalizzazione possa essere assimilato sia dagli operatori pubblici che dai cittadini, l’Amministrazione si sta adoperando affinchè l’Ente Comunale non sia in ritardo con l’evoluzione di tutto un sistema che sicuramente porterà ad un migliore funzionamento della Pubblica Amministrazione semplificando il rapporto con i cittadini. Assessore Sistemi informativi Costantino Renato