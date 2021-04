Camerano, donazione pc all’Istituto Comprensivo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Donati all’Istituto Comprensivo di Camerano 12 Notebook Intel i3-1005G1 1.2 GHz Ram 16gb, Display 15.6” FHD IPS Storage da 512 GB e 1 TB con sistema operativo Win 10 Pro, con 12 mouse e 12 borse porta pc. L’investimento servirà nel breve periodo a far fronte alle esigenze informatiche dovute all’emergenza Covid, nel medio e lungo periodo saranno utili per innovare la strumentazione a disposizione della scuola. L’accesso all’informatica per tutti è oggi più che mai fondamentale sia per lo studio sia per la comunicazione, è quindi importante avere una disponibilità di strumenti tecnologici adeguati che possano far fronte alle nuove necessità didattiche e tecnologiche. Assessore sistemi informatici Costantino Renato