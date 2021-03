Camerano, scatta la chiusura della pineta: ecco quando

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Da venerdì 18/03/2021 a lunedì 05/04/2021 (compreso), il Parco Comunale “Pineta” di via Papa Giovanni XXIII rimarrà chiuso per i lavori di montaggio di una nuova struttura modulare ludica per bambini. Il provvedimento di chiusura è dovuto per garantire la sicurezza dei fruitori del Parco, principalmente famiglie con bambini, dall’interferenza con mezzi, attrezzature, operai e materiale presenti nel cantiere temporaneo che occuperà una buona parte dell’area verde. Assessore Ambiente Costantino Renato