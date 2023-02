Cambia la viabilità in centro, Galleria San Martino a senso unico: accesso solo da via Marconi

ANCONA - Nessun problema alla parte strutturale della galleria San Martino, solo qualche intervento agli impianti di illuminazione, ventilazione e antincendio. I lavori proseguiranno per circa due-tre settimane, poi la galleria tornerà ad essere percorribile a doppio senso.

Cambio di viabilità

Ma intanto, per rendere possibile l’intervento di adeguamento, si è dovuto operare un cambio della viabilità nella zona circostante. Infatti, procedendo lungo via Palestro, una volta svoltato a sinistra per accedere in via San Martino, non è più possibile proseguire in direzione galleria. L’accesso è stato temporaneamente sbarrato. Resta possibile, invece, entrare all’interno della piazzola adibita a piccolo parcheggio, ma per uscire occorrerà imboccare via Oberdan. Accorgimenti, dunque, che potrebbero essere utilizzati come piccoli test per quando sarà ora dell’intervento decisamente più massiccio che riguarda via San Martino. Nel frattempo sono stati giorni da incubo per il traffico cittadino nel tratto che da via Vecchini imbocca via Palestro. Lunghe code di auto sono arrivate, nelle ore di punta, fino al Viale della Vittoria. La causa: la chiusura di via Palestro, ieri e l'altro ieri (7 e 8 febbraio), per i lavori di asfaltatura.

Il sopralluogo

Tutto pronto per l’avvio dei lavori del nuovo asfalto di via San Martino nel tratto che va dalla galleria fino a via Vecchini. Ieri mattina i funzionari del Comune hanno effettuato il sopralluogo con l’impresa appaltatrice. Ma per lo start ufficiale bisognerà attendere temperature più miti. Infatti per depositare gli strati di conglomerato bituminoso di solito si aspetta la primavera, se non addirittura l’estate. Questo perchè durante la bella stagione diminuisce la frequenza delle ondate di maltempo: con la pioggia il tappetino rischia di non legare bene con i materiali sottostanti e quindi si devono prendere accorgimenti ulteriori, il che vuol dire aumento dei costi. Ma soprattutto perchè se i lavori venissero fatti d’inverno l’asfalto sarebbe meno manipolabile, viste le basse temperature. E quindi si avrebbe meno tempo per lavorarlo. A breve, inoltre, il Comune procederà con l’aggiudicazione dei lavori alle ditte che hanno vinto l’appalto. Dunque gli uffici tecnici hanno provveduto, in tempi anche celeri, a predisporre tutte le carte per far sì che il cantiere possa partire il prima possibile. A questo punto non resta che fare il conto alla rovescia per l’arrivo della primavera. Dopodiché anche via San Martino si sottoporrà ad un’operazione di lifting.