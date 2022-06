Ondate di calore, ad Ancona scatta l'allerta con il bollino arancione

Bollino arancione domani e sabato 25 giugno per Reggio Calabria, Ancona, Catania, Frosinone, Messina, Palermo, Perugia e Rieti. Il caldo dunque venerdì non lascerà la città. A dirlo è il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

C'è chi sta peggio però: per le prossime 48 ore, domani e dopodomani, il livello 3 di emergenza, per Bologna, Campobasso, Firenze e Pescara dove il caldo sarà da bollino rosso. Unica città con bollino verde, livello di allerta 0, per i prossimi 2 giorni, è Genova.