Caldo senza tregua, raffica di malori

ANCONA - Il caldo non concede tregua, raffica di malori tra ieri sera e questa mattina. La Croce Gialla è intervenuta per soccorrere una donna di 66 anni in via Vanvitelli. Intervento anche per un uomo di 80 anni, soccorso al viale ella vittoria in stato confusionale. Malore anche per una 45enne che si stava per imbarcare al porto di Ancona. A Torrette anche un operaio di una ditta meccanica, che ha avuto un mancamento in ditta.