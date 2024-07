Vivevano con le finestre chiuse e termosifoni accesi in piena estate: soccorsi fratello e sorella

ANCONA - Il fratello le aveva riferito di sentire freddo e per questo lei, nonostante i 40 gradi all'esterno, aveva deciso di chiudere tutte le finestre ed accendere i riscaldamenti. Quando gli operatori del 118 sono entrati nel loro appartamento, hanno trovato la donna distesa su letto priva di sensi. Il fratello invece era visibilmente provato ed in forte stato di disidratazione. Per i due 90enni è stato necessario il trasporto in ospedale per le cure del caso. Nessuno dei due è in pericolo di vita.