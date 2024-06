Caldaia killer, assolto il tecnico che riparò il guasto: il giorno dopo morì il 79enne Giorgio Paladini

ANCONA - Non c’è stata responsabilità del tecnico andato in casa il giorno prima per riparare una micro perdita di gas nella morte di Giorgio Paladini, 79 anni, ucciso dal monossido di carbonio. Dopo tre anni di accuse e processo, per una caldaia mal funzionante, la giudice ha assolto l’operaio, 39 anni. Le prove non erano sufficienti per ritenerlo responsabile della fuga di gas che è stata letale all'anziano e che poteva uccidere anche la moglie e il figlio. L’operaio si era occupato di riparare un guasto in una caldaia di un appartamento di via Cupramontana. Nell’abitazione fu trovato morto il 79enne, gravi gli altri due familiari, privi di sensi. Era il 12 marzo del 2021. Moglie e figlio della vittima, 77 anni lei e 54 anni lui, riportarono 40 giorni di prognosi ma poi se la cavarono. Oggi stanno bene. Il giorno prima della tragedia la famiglia si era rivolta ad una ditta che ripara caldaie e avevano mandato un tecnico che avrebbe sostituito una guaina. Il problema però non si sarebbe risolto. Al mattino si sarebbero verificati i primi malori e poi la sera, dopo cena, un parente che abita nella stessa palazzina, era andato a casa loro perché non rispondevano più alle telefonate. Aveva trovato il 79enne ormai deceduto, gli altri in gravi condizioni.

Il tubo di scarico della caldaia era stato trovato staccato dal bocchettone. L'imputato, difeso dall'avvocato Monica Clementi dello studio Magistrelli, è stato sentito nel corso del processo e ha spiegato che il tubo di scarico era attaccato con tanto di fascetta e questo era emerso anche nel sopralluogo avvenuto subito dopo. Lui si era occupato solo di sostituire una guarnizione per una piccola perdita. A processo era finto con le accuse di omicidio colposo e lesioni. Il problema della caldaia sarebbe dipeso da una manutenzione generale. La sentenza di assoluzione è state emessa dalla giudice Francesca Grassi nei giorni scorsi.