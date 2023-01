Condominio al freddo per colpa di chi non paga, riaccesa la caldaia ma subito si inceppa

ANCONA - Erano tutti al freddo per colpa di diversi inquilini morosi che non avevano pagato le bollette del gas ma lunedì hanno visto uno spiraglio durato solo un giorno: stare finalmente al caldo con i termosifoni accesi. Tra loro anche una mamma con due bambini, uno disabile, e con genitore malato oncologico che vive in casa con lei, che aveva diffidato l?Erap tramite il suo avvocato, Antonella Vitale. L? 8 novembre era la data fissata per l'accensione degli impianti di riscaldamento dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas, confermato con decreto ministeriale a firma di Roberto Cingolani, ma in via Levi, a Collemarino, in un maxi condominio di case popolari, dove vivono circa 200 persone, non era ripartito il riscaldamento centralizzato.

Tutto questo a causa della morosità di alcuni condomini, che non hanno pagato le quote condominiali e le bollette del gas. Erap e Comune, dopo quasi due mesi di proteste, lamentele e ricorsi anche in tribunale, hanno pagato parte delle bollette rimaste insolute per far riaccendere la caldaia e far stare al caldo tutte le famiglie, sia morose che non. Lunedì, dopo una riparazione di un tubo, e la pronuncia anche del tribunale dorico che ha ordinato di ripristinare il riscaldamento (dopo una causa avviata da una decina di famiglie tramite l?avvocato Stefano Brugiapaglia), è stata riaccesa la caldaia. Ma il tepore è durato un giorno. Ieri l?impianto è andato in blocco e le famiglie sono tornate al freddo. Questa mattina ci sono i tecnici al lavoro per aggiustare il guasto.