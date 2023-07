Minacciano i poliziotti in piazza Roma, uno prende a calci e testate la volante

ANCONA - Quando vedono la polizia avvicinarsi per un controllo iniziano a inveire contro gli agenti e, nell'opporre resistenza, uno dei due ha anche tentato di danneggiare la volante a calci e testate. I due ragazzi stranieri, incensurati e in quel momento privi di documenti, sono stati portati in questura per le verifiche e sono stati denunciati per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale.

Hanno infatti anche pronunciato frasi intimidatorie nei confronti dei poliziotti, richiamando anche l'attenzione di alcuni amici presenti nella zona. Entrambi, in passato, erano stati segnalati come assuntori di droga e sono stati ospiti in una comunità per minori.