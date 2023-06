Una perdita di equilibrio e il volo da 3 metri: ore di ansia per il 25enne trovato privo di sensi

ANCONA - E' stata una caduta accidentale da un muretto di circa 3 metri. Le immagini delle videocamere acquisite dalla Polizia di Stato hanno confermato che il 25enne trovato privo di sensi e in un lago di sangue, oggi pomeriggio in via Montebello, ha perso l'equilibrio per poi restare a terra privo di conoscenza. Il giovane è stato soccorso dalla Croce Gialla e dal 118. E' stato portato a Torrette in condizioni molto gravi.