Cade in pieno centro, paura per un uomo: portato in sala emergenza

ANCONA- E’ caduto questa mattina (6 settembre), intorno alle 8, nei pressi di Piazza Cavour un signore di 65 anni che è stato soccorso prontamente prima da una volante della Polizia e poi dal 118 con l’ausilio dell’automedica.

Dai primi riscontri il quadro clinico, seppur l’uomo non si trovi in pericolo di vita, sembrerebbe più serio tanto da rendere necessario il trasporto all’ospedale di Torrette dove attualmente si trova in sala emergenze in codice rosso avanzato.