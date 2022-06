Paura a San Michele, turista cade dal sup e non riesce a tornare a riva: scattano i soccorsi

NUMANA- Si è reso necessario l?intervento dell?idroambulanza della Croce Rossa di Ancona per soccorrere prontamente un turista di 34 anni in seguito ad una brutta caduta dal proprio sup.

Nell?impatto, avvenuto intorno alle 12.45 di oggi (27 giugno) dalle parti della spiaggia di San Michele (nella zona dello stabilimento Da Silvio), il forte trauma alla spalla ha costretto i sanitari a trasportare velocemente l?uomo al porto di Numana. Una volta arrivati a terra, lo stesso è stato caricato su un?ambulanza e portato all?ospedale di Torrette per le cure del caso. Le precedenti fasi di immobilizzazione e trasporto non avevano prodotto conseguenze.