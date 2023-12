Cade dal ponte e si frattura la tibia. Fa causa al Comune: chiesti 20mila euro di risarcimento

ANCONA – I gradini del ponte pedonale erano usurati e così, scendendo le scale, un 28enne era caduto facendosi molto male. Frattura alla tibia e 115 giorni fermo. Per quanto subito il giovane ha fatto causa al Comune chiedendo un risarcimento danni di 20mila euro. L'incidente risale al 2 aprile del 2021. Il ponte e quello che si trova in via Flaminia, detto secondo ponte, all'altezza del civico 360. Permette di raggiungere la spiaggia, a Palombina. Così voleva fare il 28enne quel giorno ma sulla battigia non è mai arrivato. Sui gradini, ridotti in cattivo stato, è caduto finendo all'ospedale. Per l'incidente è stato operato, ha messo delle placche e ha dovuto usare le stampelle per poter reggersi in piedi. Un calvario durato 115 giorni. Un accertamento tecnico preventivo gli ha diagnosticato una inabilità temporanea durata appunto più di cento giorni. Tramite l'avvocato Bernadette Verducci ha fatto causa al Comune di Ancona e l'udienza per la discussione è fissata al 18 gennaio davanti al tribunale civile.