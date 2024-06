Cade dalla mountain bike durante un'escursione sul Conero, arrivano in soccorso i vigili del fuoco

ANCONA – L’allarme è arrivato dagli amici che stavano facendo l’escursione in bici con lui. Una brutta caduta dalla mountain bike, avvenuta a metà mattinata nel tratto tra Pian Grande e Pian di Raggetti – nei pressi delle grotte romane - ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario per soccorrere un ciclista, che a causa delle diverse contusioni riportate dopo essere rovinosamente caduto a terra, non è riuscito a rialzarsi.

Un veicolo dei vigili del fuoco ha raggiunto il punto dell’incidente e dopo averlo condotto nella zona del parcheggio di Massignano lo ha lasciato alle cure del personale del 118, il quale ha provveduto al trasporto in ospedale con un codice di media gravità.