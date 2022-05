Cade dal letto e non si rialza: muore in casa sotto gli occhi della madre

ANCONA - Tragedia in un appartamento nella zona del Pincio. Un'anziana quest'oggi ha chiamato i soccorsi dicendo che sua figlia, 61 anni, era caduta dal letto e non riusciva ad alzarsi. A quanto si apprende la donna avrebbe avuto delle problematiche legate al peso.

Sul posto è accorsa la Croce Gialla di Ancona, con l'automedica e i vigili del fuoco. Purtroppo la donna era già in arresto cardiaco quando sono arrivati i soccorsi. Per lei non c'è stato nulla da fare se non dichiararne il decesso.