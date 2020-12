Cade in casa e batte la testa, paura per un ottantenne

ANCONA - Brutto incidente domestico per un ottantenne che, scivolando a terra, ha sbattuto violentemente la testa. E' quanto accaduto mercoledì 2 dicembre all'ora di pranzo in una casa tra via Petrarca e via Pirandello. Preoccupati sono stati i parenti a dare l'allarme.

L'anziano, solo in casa, è stato soccorso dagli operatori della Croce Gialla di Ancona insieme all'auto medica e agli uomini dei vigili del fuoco che hanno forzato la porta per entrare. L'uomo è stato portato all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità.