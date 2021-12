E' in casa con la badante, poi cade dal terzo piano: choc in città

Si trovava all'interno del suo appartamento di Serra San Quirico, non troppo distante dalle logge, quando è improvvisamente caduta dal terzo piano. Lei, una donna di circa 80 anni, è in gravi condizioni. Secondo quando emerge dai primi accertamenti, al momento della caduta la donna sarebbe stata in compagnia della sua badante.

Sul posto gli operatori della Croce Verde di Serra San Quirico, i carabinieri e l'eliambulanza. Al loro arrivo la donna era ancora viva. I sanitari l'hanno caricata nell'eliambulanza per il trasporto in ospedale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO