Spavento ieri pomeriggio in un'officina in via della Montagnola. Un anziano di 84 anni a quanto si apprende è stato travolto da un'auto che stava facendo retromarcia. L'anziano, nonostante la velocità ridotta del conducente, è caduto a terra e avrebbe lamentato un dolore al bacino.

Sul posto è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Le condizioni del malcapitato sono state stabilizzate ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Sottoposto ad ulteriori accertamenti, all’uomo è stato riscontrato una lesione al bacino.