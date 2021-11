Porta a spasso il cane, l'animale scatta e la fa cadere a terra: 62enne in ospedale

Stava passeggiando in via Brecce Bianche insieme al suo bulldog che, vedendo un altro cane dall'altra parte del marciapiede, l'ha strattonata e le ha fatto sbattere il volto sul marciapiede. E' quanto successo intorno le 13 ad Ancona.

Lei, una 62enne anconetana, è finita a terra lamentando anche un dolore al torace. Sul posto sono dovuti intervenire gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorsa e trasportata in ospedale. Per fortuna non è in gravi condizioni.