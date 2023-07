Cade lungo lo stradello di Mezzavalle e si frattura una caviglia: soccorsa una 57enne

ANCONA - Una donna di 57 anni è rimasta ferita questa mattina mentre stava scendendo verso la spiaggia di Mezzavalle. La 57enne sarebbe scivolata alla fine dello stradello e si sarebbe provocata una frattura alla caviglia sinistra. Non riuscendo più a rialzarsi è stato allertato il 112. Sul posto è intervenuto il gommone di Salvamento Portonovo che ha raggiunto la spiaggia. I soccorritori hanno caricato la turista sul gommone e l'hanno trasportata al molo dove ad attenderli c'era un'ambulanza del 118. Per la 57enne è stato necessario il trasporto in ospedale.