Brutta caduta per un 64enne: stava giocando a beach volley in spiaggia

Paura oggi pomeriggio per un uomo di 64 anni sulla spiaggia di Palombina. Stava giocando a beach volley quando, per tentare di conquistare il punto, si è tuffato procurandosi un trauma toracico. Non riusciva più ad alzarsi ed è servito l'intervento dei sanitari per soccorrerlo.

Immediato l'arrivo sul posto della Croce Gialla in quad con l'automedica del 118. Il 64enne è stato trattato sul posto e poi trasportato all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.