Cade con i roller in discesa poi si schianta contro il guardrail: è grave

JESI - Un uomo di 63 anni, residente a Santa Maria Nuova, è rimasto ferito dopo essere caduto in discesa sulla SP9, al km 18, in località Mazzangrugno. L'uomo viaggiava con i roller quando ha perso l'equilibrio, è scivolato e si è schiantato presumibilmente contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Verde di Jesi e l'automedica del 118. L'uomo, rimasto sempre cosciente, ha riferito di essersi messo i roller dopo tanti anni. Il 63enne lamentava un dolore alla clavicola ed alle costole. In più ha riferito ai soccorritori di non riuscire a respirare bene. Per lui è stato necessario il trasporto all'ospedale regionale di Torrette con un codice rosso.