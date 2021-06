Cade dalla scala mentre sta raccogliendo ciliegie, è grave: atterra l'eliambulanza

L'uomo è stato soccorso dal personale medico per il successivo trasporto all'ospedale regionale di Torrette. Al momento dell'incidente stava raccogliendo delle ciliegie

JESI - Paura questa mattina in zona Erbarella per un 90enne caduto dalla scala mentre stava raccogliendo alcune cieliegie. L'uomo, dopo l'impatto a terra, ha perso i sensi. Sul posto è atterrata l'eliambulanza con il personale sanitario che ha caricato l'anziano in direzione ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sarebbero gravi.

