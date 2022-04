Allarme in strada: la grossa quercia cade e blocca le auto

FILOTTRANO - Attimi di tensione oggi pomeriggio in via Ripabianca quando una quercia è caduta in strada e ha completamente bloccato il transito.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Osimo e il personale dalla sede centrale di Ancona con autogrù. Gli addetti stanno lavorando per rimuovere la grossa pianta tagliandola in più parti con l’uso di motoseghe.