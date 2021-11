Cade e precipita in un pozzo per 15 metri: uomo in ipotermia

E' precipitato per 15 metri. Attimi di terrore per un uomo caputo accidentalmente in un pozzo. Una squadra dei Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto questa mattina ha salvato il protagonista della vicenda. Il pozzo è di sua proprietà in località Santi nel comune di Cupramarittima. I pompieri sul posto hanno trovato l’uomo che, stremato a causa del permanere in acqua, riusciva appena a trattenersi su un appiglio della parete del pozzo.

I vigili del fuoco sambenedettesi hanno immediatamente allungato la scala nel pozzo, ancorandola alla base di esso, e si sono calati raggiungendo l’uomo in forte stato di ipotermia. L’uomo è stato recuperato ad una profondità di 8 metri di un pozzo di 15 metri e consegnato ai sanitari del 118. Sul posto i vigili urbani di Cupra Marittima e personale sanitario del 118.