Cade per andare a Mezzavalle: donna soccorsa lungo il sentiero

Con le belle giornate settembrine non si fermano le escursioni nelle spiagge della baia, e quindi non mancano neppure gli infortuni come quello di questa mattina (10 settembre) alle ore 11 sullo stradello di Mezzavalle.

Una donna, scendendo verso la spiaggia, si è procurata un infortunio alla gamba. Non poteva più camminare e così sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Ancona e il personale del 118. L'infortunata è stata fatta salire a bordo di un mezzo 4X4 che l'ha accompagnata al parcheggio lungo la provinciale del Conero. Qui ad attenderla c’era l’ambulanza che l'ha trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette.