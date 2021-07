Una ragazza scivola, lui la aiuta ma si ferisce: soccorso a Mezzavalle

Stava scendendo lungo la stradello di Mezzavalle quando ha incrociato una ragazza. Proprio in quel momeno lei ha perso l'equilibrio così, per non farla cadere, ha cercato di sostenerla ma alla fine si è ferito ad un ginocchio sbattendolo rovinosamente a terra e procurandosi una brutta ferita. Fatto spiacevole questa mattina per un ragazzo di 34 anni.

Pian piano è riuscito a raggiungere la spiaggia e a chiedere aiuto al personale di salvataggio che si trovava lì in quel momento. Subito è stato contattato il 112 che ha attivato il gommone della società di salvamento Portonovo in collaborazione con la Croce Verde di Castelfidardo. Il mezzo ha trasportato sulla terraferma il ferito. Arrivato al molo, qui un'ambulanza della Croce Gialla di Camerano lo attendeva per trasportarlo con un codice di media gravità al Pronto Soccorso di Torrette.