Cade alle grotte, paura al Passetto: arrivano i soccorsi

I vigili del fuoco sono intervenuti alle grotte del Passetto per una persona anziana caduta. I soccorsi sono scattati intorno mezzogiorno e sul posto è intervenuta la squadra di Ancona, la sezione navale ed i sommozzatori. La persona è stata imbarellata e trasportata a mano in a salita fino al parcheggio sovrastante a causa delle condizioni marine. Sul posto anche il 118 per il trasporto in ospedale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO