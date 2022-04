Cade nelle grotte, soccorritori lavorano ore per salvarla: paura per una turista

GENGA - Brutta disavventura ieri mattina alle famose grotte. Una turista di 48 anni all'improvviso è scivolata mentre si trovava nella Grotta del Vento riportando un trauma toracico.

Sul posto si sono precipitate le squadre del Soccorso Alpino Speleologico allertate dalla centrale del 118. Erano circa le 14 quando i soccorritori sono entrati per soccorrere la donna. Con il supporto dei tecnici speleologici e alpini dell'Umbira e delle Marche hanno stabilizzato la paziente che poi è stata trasportata all'ospedale Profili di Fabriano. Sono servite circa due ore per trasportare fuori dalle grotte la turista che per fortuna si rimetterà. Sul posto anche la Protezione civile, i carabinieri e i vigili del fuoco di Fabriano.