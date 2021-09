Escursionista cade fuori dal sentiero: scatta la task force per salvarla

La ragazza stava percorrendo un sentiero quando è caduta. Sul posto i soccorritori del Servizio speleologico delle Marche insieme agli operatori del 118. In volo anche l'eliambulanza

Mentre sta facendo un'escursione nel bosco di Piaggiasecca, vicino Sassoferrato, cade e si procura una brutta lesione alla gamba. E' quando accaduto ad una ragazza caduta fuori sentiero oggi (15 settembre) alle 13. Immediatamente è stato lanciato l'allarme. La chiamata di soccorso è arrivata al 118 e subito si sono attivate le squadre del Soccorso alpino e speleologico delle Marche per recuperare l'infortunata.

Le squadre, formate da personale tecnico e sanitario, hanno raggiunto la ragazza prestandogli le prime cure assieme all’equipe sanitaria arrivata da Sassoferrato con l’ambulanza. Purtroppo, per le condizioni meteo avverse, l'eliambulanza non ha potuto recuperare l’infortunata. Dopo aver immobilizzato l’arto, i tecnici hanno trasportato la malcapitata con la speciale barella portantina sul sentiero e, raggiunti i mezzi fuoristrada, l’hanno consegnata all’ambulanza del 118 per il trasporto all’ospedale di Fabriano.