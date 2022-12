Cade nel greto del Misa in piena notte, le sue grida fanno arrivare i soccorsi

SENIGALLIA - I Vigili del fuoco sono intervenuti questa nottte a Senigallia per una persona caduta nel greto del fiume Misa per cause in via di accertamento. La corrente aveva spinto l'uomo in un canneto lungo uno degli argini. Una squadra dei Carabinieri ha sentito le grida e, dopo averlo individuato, insieme alla squdra dei Vigili del fuoco di Senigallia sono riusciti a recuperarlo e portarlo al sicuro.