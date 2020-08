Torna a casa, cade in una buca e si frattura una gamba: nonnina portata all'ospedale

Torna a casa, finisce in una buca e si rompe una gamba. Brutto incidente questa mattina per un’anziana a Collemarino.

La donna di 82 anni, residente nel quartiere, stava rientrando nella sua abitazione quando in piazza Galilei ha messo un piede in una buca ed è rovinata a terra. Purtroppo, cadendo, ha riportato una frattura ad una gamba. Sul posto è intervenuto il 118 con la Croce Gialla: è stata accompagnata al Pronto soccorso di Torrette in ambulanza.