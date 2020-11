Cade su una buca e si rompe una gamba, paura per un'anconetana

ANCONA - Stava passeggiando in piazza Roma quando ha preso in pieno una buca ed è rovinata a terra. Paura nel pomeriggio di oggi per una donna di 50 anni che è stata costretta alle cure del 118.

Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorsa e trasportata all'ospedale di Torrette. Per lei una frattura scomposta alla gamba. Intervenuta anche una pattuglia della guardia di finanza.