Cade e resta a terra in un lago di sangue: 80enne trasportato al Pronto Soccorso

ANCONA – Sono stati alcuni automobilisti a vederlo riverso a terra, in un lago di sangue, allertando così il 118. Il personale sanitario ha così potuto soccorrere questa mattina, attorno alle 10, un anziano caduto nei pressi dell’incrocio tra via Esino e via Conca.

L’ottantenne, camminando, è inciampato sul marciapiede e nella caduta non è riuscito a proteggersi, procurandosi nell’impatto una vasta ferita al capo. Provvidenziale la segnalazione delle persone che stavano passando sul posto, telefonando per sollecitare l'intervento dell'ambulanza. L’anziano è stato così medicato e trasportato al Pronto Soccorso.