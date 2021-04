Choc alla stazione ferroviaria, sui binari il cadavere di un ragazzo di 18 anni

Questa mattina è stato trovato il corpo senza vita di un giovane chiaravallese. In questo momento la polizia è al lavoro per capire la dinamica della tragedia. Si tratterebbe di un ragazzo

Choc alla stazione ferroviaria di Chiaravalle. Questa mattina è stato rinvenuto il cadavere di un ragazzo di 18 anni, residente a Chiaravalle. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria per cercare di capire la dinamica della tragedia. Intervenuti anche i soccorritori del 118.

Aggiornamento delle 13 - Erano circa le 9 quando i macchinisti del treno merci in transito alla stazione di Chiaravalle hanno visto distintamente il ragazzo gettarsi sotto il convoglio. E’ questo che hanno raccontato agli agenti della polizia ferroviaria, intervenuti sul posto per i rilevamenti e chiamati ad accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Per il 18enne chiaravallese non c'è stato nulla da fare