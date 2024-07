Choc al parco del Cardeto: ritrovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione

ANCONA – Lo hanno trovato in avanzato stato di decomposizione, al parco del Cardeto. La scoperta di un cadavere è avvenuta nel pomeriggio, a seguito della segnalazione di un passante giunta alle forze dell’ordine. Non è ancora possibile stabilire se si tratti di uomo o donna, visto che è stato trovato privo di documenti. Dalle prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di un clochard deceduto da tempo, anche se i rilievi che verranno risposti riusciranno a fornire indicazioni più precise per collocare temporalmente il decesso. Tutta la zona è stata interdetta per consentire i rilievi.

(notizia in aggiornamento)