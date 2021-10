Giovane e con vestiti sportivi, è giallo sul cadavere trovato in spiaggia

Il corpo scoperto da una passante. Nel pomeriggio di ieri la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ancona ha coordinato l’intervento per ore

Ha circa 30 anni l’uomo, ancora in fase di identificazione, trovato senza vita ieri sulla spiaggia di Scossicci. Secondo un primo esame del medico legale, il cadavere è stato in acqua poco meno di 12 ore e non riporta segni di violenza.

Il corpo, scoperto da una donna di passaggio che lo ha visto galleggiare tra le onde, era vestito con abiti sportivi. Nessun documento di identità né telefono. La Capitaneria di Porto e i carabinieri di Porto Recanati stanno cercando di ricostruire cause e dinamiche della tragedia. Nel pomeriggio di ieri la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ancona ha coordinato l’intervento disponendo l’impiego di pattuglie terrestri, di due mezzi nautici e di mezzo aereo, proveniente dal 3° Nucleo Aereo Guardia Costiera di Pescara. Le operazioni di ricerca si sono protratte per oltre due ore nel mare con condizioni praticamente proibitive.